Beugelsdijk: 'Voor slaan mogen ze me tien duels schorsen'

Als de aanklager zegt dat er normaal vier duels schorsing staan voor het 'slaan van een tegenstander', reageert Beugelsdijk gevat. ,,Voor slaan? Ja, daar mogen ze van mij tien duels voor geven. Slaan doe je met je vuist. Dit was een duw'', verklaarde Beugelsdijk over de open hand die hij in de nek van Andersen zette. Morgenochtend om 10.00 uur hoort Beugelsdijk de definitieve strafeis. De verdediger mist mogelijk de belangrijke duels met AZ (uit), Roda JC (thuis) en Willem II (uit).