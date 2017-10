Sagan begint weer 'Down Under'

De Slowaakse wielrenner doet weer mee aan de Tour Down Under, tevens de openingswedstrijd van de UCI WorldTour.

Begin dit jaar debuteerde Sagan 'Down Under' voor zijn nieuwe ploeg Bora-hansgrohe. De alleskunner op de fiets wist toen geen enkele rit te winnen, wel eindigde hij drie keer als tweede.

De 27-jarige Slowaak veroverde afgelopen maand in Noorwegen voor de derde keer op rij de wereldtitel op de weg. Sagan komt zijn regenboogtrui in januari showen in Australië. ,

,Het is de perfecte start van het seizoen in de WorldTour'', zei hij in Australische media over de twintigste editie van de Tour Down Under. ,,Deze ronde heeft alles: een zwaar parcours, goed weer en gepassioneerde fans die iedere dag voor ons juichen.''