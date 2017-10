Statistieken nutteloze zege op Zweden

Bekijk hier de statistieken van het treffen in Amsterdam en hieronder de hoogtepunten van het duel.

80e minuut: de spirit is er al een tijdje uit bij Oranje. Geen Nederlands elftal in Rusland, nadat eerder het EK in Frankrijk ook al werd gemist.

Na een uur spelen is de stand nog altijd 2-0 in de Amsterdam Arena. Oranje kan het hoge tempo van voor de rust niet vasthouden.

43e minuut: Vincent Janssen duikt op voor het Zweedse doel. De spits van Fenerbahçe krijgt de pass van Kenny Tete net niet onder controle.

40e minuut: 2-0. Arjen Robben schiet de tweede treffer erin. Ryan Babel met de assist. De afwerking van Robben is perfect. Zijn 37e treffer in Oranje

37e minuut: Een enorme kans voor Kenny Tete. De verdediger schiet voor een leeg doel ruim over.

27e minuut: Een prima kans voor Georginio Wijnaldum. De middenvelder van Liverpool heeft te veel tijd nodig.

16e minuut: 1-0. Arjen Robben zet Oranje vanaf de strafschopstip op 1-0. Een mislukt stiftje vliegt er toch in. Nog zes goals voor de benodigde uitslag. Zweden mag dan natuurlijk niet scoren.