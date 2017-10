Vertonghen neemt record over van Ceulemans

Vertonghen had Ceulemans zaterdag tegen Bosnië-Herzegovina al geëvenaard met zijn 96e optreden in de nationale ploeg. De nu zestigjarige Ceulemans speelde 96 interlands voor de Belgen tussen 1977 en 1991. Vertonghen debuteerde in juni 2007 in de nationale ploeg. Hij had toen net een half jaar op huurbasis gespeeld voor RKC Waalwijk. Als verdediger bij Ajax ontwikkelde hij zich vervolgens tot een vaste waarde bij de 'Rode Duivels'.

In zijn recordwedstrijd tegen Cyprus mocht Vertonghen als aanvoerder fungeren. Hij nam in Brussel de band over van Eden Hazard. Voor de aftrap werd hij gehuldigd door Ceulemans. Die gaf zijn opvolger een fraai aandenken.