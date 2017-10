Figo gaat UEFA adviseren over 'attractiever' voetbal

De 127-voudig Portugees international komt in een team van deskundigen dat voorzitter Aleksander Ceferin gaat voorzien van ideeën om de sport attractiever te maken. Technische aspecten en spelregels worden daarbij onder de loep genomen.

Figo, oud-speler van Sporting Lissabon, Barcelona, Real Madrid en Internazionale, komt in de adviesgroep waar eerder dit jaar ook oud-voetballers Nadine Kessler en Dejan Stankovic zijn benoemd. Figo, die in 2015 nog even kandidaat was om Sepp Blatter op te volgens als voorzitter van de wereldbond FIFA, wordt ook ambassadeur van de UEFA.

Positieve invloed

"Ik voel me gelukkig met mijn rijkdom aan ervaring. Ik ben er van overtuigd dat ik met mijn kennis een positieve invloed zal hebben", zei de oud-wereldvoetballer van het jaar.