Vidal brengt Chileense media in verlegenheid

Zijn land verloor dinsdagnacht met 3-0 van Brazilië en mist daardoor het WK voetbal van volgend jaar in Rusland. Chileense media hadden al gemeld dat de speler van Bayern München, die tegen Brazilië wegens een schorsing ontbrak, zijn afscheid had aangekondigd. Het was een interpretatie, bleek later.

Krijgers

"Iedere keer als ze me vragen, sta ik mijn land ter beschikking", meldde de 30-jarige voetballer woensdag via Twitter. "Chili is een team van krijgers en ik ben er trots op deel uit te maken van deze ploeg." Chili zakte door de nederlaag in de laatste competitieronde van de derde naar de zesde plaats en greep zelfs naast het ticket voor de play-off tegen Nieuw-Zeeland. Dat ging naar Peru. Brazilië, Uruguay, Argentinië en Colombia plaatsten zich rechtstreeks voor het WK.

Chileense media hadden uit eerder woorden van Vidal ("Bedankt voor alles, ik heb in elke interland mijn leven gegeven") opgemaakt dat de interlandloopbaan van de spelmaker na 96 duels voor zijn land ten einde was.