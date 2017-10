Telefoon ontploft: 'Die bal is al in Hoek geland'

"Drie weken de tijd om op strafschoppen te oefenen, en dan gebeurt me dit", lachte Wilson voor de camera van RTL. "Ik wou hem linksonder schieten, dus ik kan het ook niet verklaren", zei de verdediger die hoog over schoot.

"Mijn telefoon is al ontploft. Ik kreeg al berichten dat mijn bal in Hoek geland was", kon Wilson de humor van zijn gemiste 'matchpoint' er wel van in zien. "Ik mis die bal, maar uiteindelijk zijn we wél door." Aanvoerder Regilio Vandepitte benutte het tweede matchpoint van Hoek wel, nadat Lars Rauws daarvoor de zevende strafschop van de thuisclub had gemist.

Wilson snapte de frustratie in het verliezende kamp bij FC Lisse. "Dit is natuurlijk niet de manier waarop je wilt winnen. En we hebben het niet uitbundig gevierd, maar op het veld komt er natuurlijk wel wat los als die winnende strafschop erin gaat. En nu op naar Heracles, daar kijk ik ontzettend naar uit."