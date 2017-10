Meulens kandidaat bij Detroit Tigers

De 50-jarige ex-international staat bij Detroit Tigers op de shortlist om de vertrokken Brad Asmus op te volgen.

Meulens, die in zijn spelerscarrière uitkwam voor ondermeer New York Yankees, Montreal Expos en Arizona Daimondbacks, is sinds 2010 als slagcoach in dienst bij San Francisco Giants. Met deze club won hij in 2010, 2012 en 2014 de World Series. Ook was hij in 2013 en 2017 bondscoach van Oranje dat met de in de Major League spelende profs tweemaal de halve finale haalde van de World Baseball Classic, het WK voor profs.