Bestuur Volendam spreekt steun uit aan Salden

Het bestuur van FC Volendam meldt:

“FC Volendam is dit seizoen bepaald niet gestart zoals verwacht werd. Onder leiding van Misha Salden blijven de goede resultaten in de competitie vooralsnog uit, met als gevolg een uiterst teleurstellende voorlaatste plaats. Vier gelijke spelen en vier nederlagen brengen FC Volendam op een positie die absoluut niet past bij de ambities die onze club al jaren uitstraalt en waarmaakt."

"Het bestuur heeft met het aanstellen van Misha Salden in hem het vertrouwen uitgesproken, dat hij in de afgelopen vier jaar zeer nauwgezet opgebouwd heeft. Zijn visie op de jeugdopleiding bracht alle jeugdelftallen op het hoogste niveau en daarnaast kent hij vrijwel alle spelers door en door. Het bestuur is dan ook unaniem van mening dat zijn aanpak tot goede resultaten moet kunnen leiden.”