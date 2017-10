Rusland mist erkenning voor antidopingbeleid

Dat zegt Vitali Smirnov, hoofd van de Russische staatscommissie die de hervormingen heeft doorgevoerd. "Onze internationale collega's zijn bijzonder slecht geïnformeerd over de stappen voorwaarts die ons land heeft gezet in de strijd tegen doping. Onze prestaties worden stilgehouden en dat is niet best", aldus Smirnov.

Niet welkom

Onderzoek van het mondiale antidopingbureau WADA bracht een omvangrijk dopingsysteem aan het licht in Rusland, waarin de staat aanstuurde en de regie voerde. Het leidde in de atletiek en paralympische sporten tot veelvuldige internationale schorsingen. Russische atleten werden geweerd van de Olympische Spelen van Rio in 2016 en van de WK dit jaar in Londen. Russische paralympiërs zijn volgend jaar niet welkom op de Winterspelen van Pyeongchang.

Volgens Smirnov zijn er Engelstalige brochures waarin de vorderingen keurig staan vermeld. Hij heeft alle Russische bonden in belangrijke takken van sport als atletiek, zwemmen en tennis opgedragen deze informatie zo snel mogelijk te delen met buitenlandse collega's.