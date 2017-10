Engelse topclubs mogen hopen

"Het zou niet fair zijn om hem dan weer aan zijn contract te houden'', zei vicevoorzitter Vadim Vasilijev van de Franse kampioen.

Lemar had vorig seizoen met veertien doelpunten en zeventien assists een groot aandeel in de landstitel van AS Monaco. Arsenal en Liverpool probeerden hem afgelopen zomer vergeefs in te lijven.

AS Monaco wilde na Kylian Mbappé, die naar Paris Saint Germain is gegaan, niet nog een belangrijke speler verliezen. De 21-jarige Fransman staat tot medio 2020 bij AS Monaco onder contract.