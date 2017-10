Messi, Federer, Verstappen...

,,Kijk, Max moet geen Beckham of Hamilton worden, maar we werken er wel aan om ook van hem een sterk, gezond merk te maken." Ⓒ ANP

De komeetachtige ontwikkeling van Max Verstappen in de Formule 1 zet zich ook buiten de baan gestaag door. De interesse in ’het merk Max’ groeit in het hoge tempo dat bij hem past. De grootste internationale marketingbureaus hangen tegenwoordig frequent aan de lijn bij manager Raymond Vermeulen met aanbiedingen of verzoeken.