Van Bronckhorst: ‘Alle vertrouwen in Gudde bij KNVB’

Tijdens zijn wekelijkse persconferentie kwamen de vragen of hij niet de eerste kandidaat is die straks gebeld wordt door de nieuwe directeur (Eric Gudde) van de KNVB. Van Bronckhorst denkt dat zijn oude baas prima in staat is om zelf met een goed beleid te komen en oplossingen aan te dragen. Gudde is al opgestapt, geniet nu van een vakantie en begint over enkele weken.

Mooie uitdaging

Van Bronckhorst: "De nieuwe man komt eraan en die heeft in het verleden een club die in de problemen zat weer naar boven gebracht. Het is een mooie uitdaging voor Eric."

Van Bronckhorst vindt het missen van het WK in Rusland ongelooflijk teleurstellend en kent het gevoel nog uit zijn eigen tijd als speler. "Ik ken het, omdat wij datzelfde gevoel hadden in 2002 toen we het WK in Zuid-Korea en Japan misten. Het is nu twee keer achter elkaar gebeurd. Dat is wel gek, zeker als je de twee keer hiervoor op een WK tweede en derde wordt. Het volgende toernooi moeten we er echt weer staan. Als dat niet zo is, heb je een structureel probleem."

Dingen kloppen niet

Op de vraag of het alleen is veroorzaakt door een gebrek aan kwaliteit, zegt de ex-international: "Moeilijk om te zeggen, je kijkt van afstand en weet niet wat er met het team gebeurt als iedereen bij elkaar is. Maar er is natuurlijk onderweg ook veel gebeurd met alle wisselingen van bondscoaches. Je kunt je ook afvragen of het een generatie is of de onderlinge samenwerking. Het zijn altijd meerdere factoren die moeten kloppen. De laatste twee jaar hebben al die dingen niet geklopt."