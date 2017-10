Loodzwaar programma Feyenoord

Daarna volgen ook drie uitwedstrijden achter elkaar tot aan de laatste interlandperiode van dit kalenderjaar (begin november).

In die interlandperiode reist Renato Tapia bijna 35 uur met het vliegtuig naar Nieuw-Zeeland met de ploeg van Peru. ,,We spelen dan op 6 november, acht dagen later is de return van de play-offs in Peru. Plaatsen we ons voor het WK, dan is het eerst feest. Maar ik zorg dat ik op tijd terug ben voor de wedstrijd tegen Manchester City uit, die in de week na onze interland volgt.’’

Een overladen programma dus voor de Zuid-Amerikaan, die zegt het vliegen inmiddels gewend te zijn. ,,Ik slaap de hele reis in een vliegtuig. Zodra ik op Schiphol sta, voel ik me thuis. Dan denk ik als eerste weer: wat lekker, zo weinig verkeer vergeleken met de steden in Zuid-Amerika.’’