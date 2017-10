Locadia over springende Gullit: 'Hij vertelde over Kane’

„Hij zei hoe aanvallers zoals Harry Kane van Tottenham Hotspur bewegen en gaf voorbeelden hoe hij dat zelf vroeger deed”, aldus Locadia. „Het is mooi om met zo iemand te spreken en dat hij dat wil delen met mij.”

Hoewel Locadia zichzelf een ander type vindt dan Kane, zou hij naar eigen zeggen wel gek zijn als hij niets met de tips van Gullit zou doen. „Ik moet mijn spel niet drastisch gaan veranderen. Ik beweeg meer, zak uit naar links en naar rechts, terwijl Kane echt in de punt staat en dan ineens in de bal komt”, weet Locadia. „Dat kan ik op bepaalde momenten ook proberen mee te nemen in mijn spel, in plaats van telkens heen en weer te bewegen.”