Bravoure bij VVV

Stan Valckx (l.) in actie als speler van VVV. De Venlosee verdediger probeert Henk Fraser van FC Utrecht van zich af te schudden. Ⓒ FOTO HOLLANDSE HOOGTE

Een half jaar nadat de spelers en trainers van VVV-Venlo op de Joeksmobiel, een carnavaleske bus die bij kampioensfeesten als platte kar wordt gebruikt, al fuivend door de straten van Venlo reden, verkeren ze bij de kampioen van de Jupiler League nog altijd in een opperbest humeur. De gepromoveerde club is in de Eredivisie de revelatie van het seizoen met een verrassende zevende plaats na zeven speelronden. Stan Valckx is een van gezichtsbepalende figuren bij VVV, de club waar zijn spelerscarričre begon en die hij nu dient als manager voetbalzaken. Aan de vooravond van het duel met zijn andere grote liefde PSV vertelt Valckx over de bijzondere clubcultuur van VVV, de cruciale rol van trainer Maurice Steijn in het sportieve succes en elf dagen feest.