Gewild talent Kadioglu langer bij NEC

Kadioglu kwam al 38 keer in actie voor de Nijmeegse hoofdmacht. Hij tekende voor vijf doelpunten en zes assists.

Na de degradatie afgelopen seizoen van NEC werd de geboren Arnhemmer in verband gebracht met een transfer naar clubs als Ajax en Vitesse, maar hij besloot in Nijmegen te blijven. De jeugdinternational zette vrijdag na de gewonnen thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk (2-0) zijn handtekening onder een verlengde verbintenis.

,,We zijn blij en trots dat we een van de grootste talenten van Nederland voorlopig nog in het mooie Nijmegen kunnen bewonderen'', zei technisch directeur Remco Oversier. ,,Het verlengen van deze overeenkomst geeft aan dat hij, samen met ons, verder wil groeien.''