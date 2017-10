Viergever kiest na het seizoen voor zichzelf

„Ik heb in principe de keuze gemaakt om transfervrij te vertrekken”, zegt de Ajax-speler die vanavond in de ArenA tegen zijn oude club Sparta aantreedt als linksback.

Op verzoek kijkt Viergever terug op de afgelopen transferzomer.

Frustrerend

„Het was heel frustrerend en ik heb het er ook een paar dagen echt moeilijk mee gehad. Dat is ook niet raar, denk ik. Ik ben 28, we hadden de Europa League-finale gespeeld en er kwam een mooie club. Dus was het volgens mij het juiste moment om te gaan. Maar ’nee’ was het goed recht van Ajax. Ik heb een contract tot het einde van het seizoen”, toont Viergever zich maanden na dato nog altijd die hondstrouwe werknemer. „Om mijn maten te laten vallen of een stap minder hard te trainen, zo zit ik niet in elkaar. Daar schiet je niks mee op. Ik heb er totaal niet aan gedacht me ziek te melden of weg te blijven.”

