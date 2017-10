Zaha weet waarom De Boer mislukte bij Palace

"Hij wilde van Palace een ploeg maken die meer balbezit heeft", vertelde Zaha bij de BBC over de opdracht die De Boer mee had gekregen van de directie. "Maar er was een aantal spelers duidelijk niet zo comfortabel in balbezit als hij zou willen. Dat hielp ons op dat moment niet."

"Er was niet echt de juiste mix voor de manier waarop we wilden speelden", erkende Zaha, die zelf veelal door blessures ontbrak en eerder liet weten dat wat hem betreft De Boer nog wel wat langer had mogen blijven.

Roy Hodgson nam het roer over van De Boer, maar ook onder de Engelsman werd elke wedstrijd verloren en werd niet één keer gescoord. Palace staat dan ook troosteloos onderaan in de Premier League.