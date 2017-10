Verhoeven velt Bigfoot

Daarmee hield de 'King of Kickboxing' woord, want hij had in aanloop naar het gevecht in de Zuid-Chinese stad al aangeven binnen de tijd, die maximaal drie ronden bedroeg, met hem af te rekenen. Dat de Brabander de promotiepartij in het Guangzhou Gymnasium won was overigens geen grote verrassing. Experts en bookmakers gaven de Zuid-Amerikaan, Bigfoot genoemd omdat hij schoenmaat 50 heeft, weinig kans in zijn eerste kickbokspartij sinds hij als MMA-vechter van de UFC overstapte naar Glory. Al in het begin was Verhoeven beter dan zijn tegenstander, met 37 jaar in de herfst van zijn loopbaan als sportvechter. Maar begin tweede ronde was het snel over. Nadat Silva eerst neerging na een rake trap en acht tellen kreeg, maakte Verhoeven daarna het karwei snel af.