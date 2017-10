Glansrijke rentree Heynckes bij Bayern

De 72-jarige Heynckes had een basisplaats ingeruimd voor Arjen Robben. De Zuid-Duitsers kwamen in de achtste minuut op oorsprong door een eigen treffer van Julian Schuster, aanvoerder van Freiburg. Kingsley Coman kopte de thuisploeg naar 2-0 en na rust pegelde Thiago Alcántara nog vanaf een metertje of twintig raak voordat Robert Lewandowski en Joshua Kimmich de eindstand bepaalden. Robben speelde de hele wedstrijd.

Heynckes was al drie keer eerder hoofdcoach van Bayern. De laatste keer 2011 tot en met 2013, als opvolger van Louis van Gaal. Onder Heynckes won Bayern in 2013 de landstitel, de Duitse beker en de Champions League. Hij was eerder coach in München van 1987 tot 1991 en in 2009 als interim-coach na het ontslag van Jürgen Klinsmann. Heynckes werd in 1989, 1990 en 2013 landskampioen met Bayern.

Rekik

Karim Rekik verloor met Hertha BSC voor eigen publiek van Schalke 04 (0-2). De ploeg uit de hoofdstad van Duitsland speelde ruim een helft met tien man na een rode kaart voor Genki Haraguchi. Leon Goretzka benutte na rust een strafschop voor Schalke 04. Guido Burgstaller beroofde de thuisploeg met een doelpunt van het laatste beetje hoop op een gelijkspel. Sébastien Haller, vorig seizoen nog actief voor FC Utrecht, vertolkte een hoofdrol voor Eintracht Frankfurt in de uitwedstrijd bij Hannover 96 (2-1). De spits scoorde en bereidde het winnende doelpunt van Ante Rebic voor.

Gouweleeuw

TSG 1899 Hoffenheim raakte twee punten achterop bij de landskampioen uit Beieren. Mark Uth, oud-speler van Heerenveen en Heracles Almelo, leek de voorlopige nummer drie van de ranglijst in de slotfase de winst te bezorgen. In de voorlaatste minuut maakte Kevin Vogt echter nog gelijk (2-2). Jeffrey Gouweleeuw speelde de hele wedstrijd voor Augsburg.

