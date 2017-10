Eerste verlies Bosz in Bundesliga na enerverende topper

Dortmund begon voortvarend. De ploeg van Bosz kwam door een treffer van Pierre-Emerick Aubameyang al in de vierde minuut op voorsprong. Na 25 minuten leidde RB Leipzig echter met 1-2 dankzij doelpunten van Marcel Sabitzer en Yussuf Poulsen. Het was de eerste keer in dit seizoen dat Borussia op achterstand kwam in de Bundesliga.

Na de rust gebeurde er van alles in Dortmund. Beide ploegen benutten een strafschop, met Jean-Kévin Augustin (1-3) en Aubameyang (2-3) als doelpuntenmakers, maar kwamen ook met tien man te staan door rode kaarten voor Sokratis Papastathopoulos (Borussia) en Stefan Ilsanker. In de slotfase bleef de gelijkmaker uit voor het fel aandringende Borussia.

Ondanks de nederlaag bleef de ploeg van Bosz nog wel op de eerste plaats, maar de voorsprong op titelhouder Bayern München bedraagt nog maar twee punten. De landskampioen won eerder op zaterdag met 5-0 van SC Freiburg. Leipzig staat derde, op drie punten van Borussia.