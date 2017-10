Immobile doet Juventus veel pijn

Doelman Thomas Strakosha was eveneens van grote waarde. Hij stopte diep in de extra tijd een strafschop van Paulo Dybala. Voor Juventus had Douglas Costa de score in de 23e minuut geopend. De Turijnse ploeg verloor voor de eerste keer een thuiswedstrijd in de Serie A sinds augustus 2015.

Door de nederlaag bleef Juventus op negentien punten staan, twee minder dan koploper Napoli dat zaterdagavond uit tegen AS Roma speelt.

Stefan de Vrij was bij Lazio gewoon weer van de partij. Bondscoach Dick Advocaat nam hem eind vorige maand niet op in zijn selectie, omdat de verdediger geblesseerd was. De oud-Feyenoorder speelde een paar dagen na de bekendmaking van het keurkorps van Oranje wel weer mee in de wedstrijd tegen Sassuolo (6-1). Tegen Juventus was De Vrij opnieuw basisspeler.