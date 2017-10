Eerste tik voor Bosz: 'Wij waren niet goed'

"Het was een intense wedstrijd, maar wij hebben niet goed gespeeld", aldus Bosz in gesprek met FOX Sports. "Deze tegenstander zette ons wat meer onder druk dan we normaal gewend zijn. Wij hebben de kwaliteiten om ons daar onderuit te spelen, maar dat hebben we nu niet gedaan."

Dortmund kwam kort na rust met tien man te staan na de rode kaart voor verdediger Sokratis, maar dat gold later ook voor Leipzig. Stefan Ilsanker kon inrukken nadat hij zijn tweede geel kreeg. Dortmund kreeg vervolgens kansen op de gelijkmaker, maar scoorde niet meer. "Ondanks dat we niet goed waren, hebben we nog wel de kansen gehad om in ieder geval gelijk te spelen."