Van Bronckhorst baalt van 'onrustig' Feyenoord

"We hebben hele grote kansen gemist vandaag. Zeker in de tweede helft. Die moeten we dan maken", analyseert Van Bronckhorst in gesprek met FOX Sports. "Ik vond ons de eerste helft in balbezit niet hoe we normaal spelen. Het was heel onrustig. In de tweede helft ging het iets beter. We creëerden heel veel kansen, ook binnen tien meter van het doel."

Opsteker voor Feyenoord was de terugkeer van de weer fitte Nicolai Jörgensen, die een half uur meedeed en de paal raakte. "We wisten dat Nicolai geen hele wedstrijd kon spelen, maar wel wat minuten kon maken", aldus Van Bronckhorst, die ook Sven van Beek weer zag meedoen. "Sven heeft een lange periode niet gespeeld, maar zich altijd teruggeknokt. De laatste maanden staat hij er weer en ook vanavond viel hij goed in."

De remise is een tegenvaller voor Feyenoord in aanloop naar het Champions League-duel van dinsdag met Shakhtar Donetsk. "Het zegt niets richting dinsdag, maar we verliezen wel weer twee punten vandaag."