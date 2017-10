Boze Nageeye: 'Spoorde mezelf aan pijn te lijden'

De nummer 11 van de olympische marathon in Rio 2016 scherpte het Nederlands record met vijf seconden aan tot 2.08.16. "Ik heb niets van de warmte gemerkt. Ik was zo gefocust, zo geconcentreerd, dat ik er gewoon niet op gelet heb", zei de nieuwe recordhouder aan de finish.

Nageeye sprak vooraf wel de wens uit om de recordtijd van 2.08.21 van Kamiel Maase uit 2007 te verbeteren, maar het hoefde nog niet. In werkelijkheid liep hij alleen maar met dat record in zijn hoofd. "Ik dacht eerlijk gezegd dat ik te langzaam ging, was zelfs boos op de gangmakers, maar toen ik met nog 3 kilometer te gaan hoorde dat ik 8 seconden onder het recordschema liep, zette ik alles op alles. Ik moest niet denken aan de finish, maar me concentreren op elke stap. Ik spoorde mezelf aan pijn te lijden, niet op te geven."

De marathon van Amsterdam werd gewonnen door Lawrence Cherono, die dat in een parcoursrecord deed.