Spanjaard krijgt leiding over Feyenoord

De UEFA heeft de 44-jarige Spanjaard aangesteld voor het duel in De Kuip. Undiano Mallenco leidde niet eerder een Europese wedstrijd van Feyenoord.

De landskampioen hoopt voor eigen publiek van de 'nul' af te komen in groep F van de Champions League. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst verloor eerder in De Kuip kansloos van Manchester City (0-4) en moest in Napels ook buigen voor Napoli (3-1).

Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne, heeft drie punten na de gewonnen openingswedstrijd tegen Napoli (2-1). De ploeg van trainer Paulo Fonseca verloor vervolgens met 2-0 van City.