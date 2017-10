Negende dubbeltitel voor Bertens en Larsson

In de finale versloegen ze het Russisch/Zwitserse duo Natela Dzalamidze/Xenia Knoll door in de supertiebreak toe te slaan: 3-6 6-3 10-4. Het is de vierde dubbeltitel dit jaar voor de 25-jarige Wateringse en haar Zweedse partner. Eerder wonnen ze in Gstaad, Auckland en Seoul. In totaal won het succesvolle duo al negen keer een dubbeltoernooi in het WTA-circuit.