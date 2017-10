Heracles geeft winst op Vitesse weg

Voor rust kreeg de thuisclub een flink aantal kansen op de openingstreffer. Na acht minuten dook Reuven Niemeijer vrij op voor doelman Remko Pasveer, maar die redde bekwaam op de inzet van de middenvelder.

Pasveer redt Vitesse

Niet veel later schoot Robin Pröpper uit een vrije trap hard voorlangs, waarna opnieuw Niemeijer een vrije schietkans kreeg. Paul Gladon legde de bal neer met het hoofd, maar gehinderd door Pasveer werkte Niemeijer de bal over. De Vitesse-doelman had ook nog een prachtige redding in huis op een schot van Brahim Darri, dat door Pasveer uit de kruising werd getikt.

Na ruim een half uur kreeg Niemeijer zijn derde kans op de openingstreffer, maar volledig vrijstaand kopte hij een voorzet van Brandley Kuwas rakelings over. Vitesse kon er voor rust niets tegenover stellen, en ontsnapte kort voor de thee nogmaals, toen Darri eerst met een prachtige actie Matt Miazga het bos instuurde en vervolgens hard over schoot.

Castro

In de tweede helft kregen de Arnhemmers wel wat meer grip op het duel, maar Heracles-doelman Bram Castro hoefde amper in te grijpen. Een keer was Tim Matavz (schitterend gelanceerd door Navarone Foor) de Almelose defensie te snel af, maar stuitte hij op Castro.

Twintig minuten voor tijd kreeg Heracles de verdiende openingstreffer via invaller Kristoffer Peterson. Kuwas slingerde de bal vanaf de rechterkant voor, waarna Peterson gretiger was dan Fankaty Dabo en de bal achter Pasveer werkte. Een andere invaller, Vincent Vermeij, liet in de slotfase een grote kans op 2-0 liggen, toen de spits (gelanceerd door Jamiro Monteiro) vrije doortocht kreeg richting het Vitesse-doel, maar op Pasveer stuitte.

Duur

En die misser kwam Heracles duur te staan. Drie minuten voor tijd pakte de ploeg van Henk Fraser, die inmiddels va banque speelde, via Linssen tóch nog een punt.

