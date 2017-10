Verweij klopt Kramer in Inzell

1 / 2 1 / 2 Koen Verweij op archiefbeeld. Ⓒ Neeke Smit

Schaatser Koen Verweij heeft in Inzell het bewijs geleverd dat hij op de weg terug is. De wereldkampioen allround van 2014 reed tijdens trainingswedstrijden in Inzell een indrukwekkende race op de 1500 meter. Hij finishte in 1.44,70, een prima tijd zo vroeg in het seizoen.