Voetballer van het Jaar: pluim voor verrassende Feyenoorder

1 uur geleden in SPORT

In het online programma Voetballer van het Jaar: chef Telesport Jaap de Groot over Eredivisie-uitblinkers, rapporteur Ernie Brandts onder indruk van verrassende Feyenoorder en sc Heerenveen-trainer Jurgen Streppel oog in oog met de cijfers van zijn ploeg. Tot slot aandacht voor nieuwe tak van voetbal voor ouderen en Roda JC-icoon Eric van der Leur met De Gouden Tip.

