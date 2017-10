Kunstgras voordeel? 'Dat gezeik moet eens ophouden'

Clubtopscorer Clint Leemans stond erbij en keek ernaar. Hij kon na afloop nog steeds geen exact oordeel geven over de rechtsgeldigheid van de rode kaart voor Promes tegen zijn voormalige club.

"Het gebeurde voor mijn neus, maar ik moet het nog een keer terugzien. Ik vind overigens wel dat topclubs vaak het voordeel van de twijfel krijgen. Daar hebben we het ook over gehad in de bespreking voorafgaand aan deze wedstrijd. Jammer, maar het is nu eenmaal zo. Dat is Nederland”, aldus Leemans die niets wil weten van een voordeel dat VVV heeft door het kunstgras. "Nee, dat gezeik moet eens ophouden. Iedereen begint daar over, maar we hebben hetzelfde kunstgras als Excelsior en Heracles.”

Leemans, die de gehele jeugdopleiding doorliep van PSV en debuteerde als prof voor Jong PSV, maakte zijn vijfde competitiedoelpunt van het seizoen tegen zijn oude liefde. Hij tekende na de 0-1 van Jürgen Locadia voor de gelijkmaker vanaf elf meter. "Ik was niet nerveus toen ik de penalty moest nemen, omdat ik Jeroen Zoet een beetje ken. Dan kom je ook nog eens op 2-1 en was het jammer dat we geen stand konden houden, mede door de rode kaart voor Jerold”, zegt Leemans.

"Met tien man kun je echter ook ’de nul’ houden. PSV scoorde helaas uit een corner die nooit gegeven had mogen worden. Dan heb je het weer over topclubs die bevoordeeld worden. Het was absoluut een geflatteerde nederlaag”, vindt Leemans die door zijn doelpunten kan rekenen op de nodige interesse tijdens de winterstop. "Het is ook makkelijker als je strafschoppen en de vrije trappen mag nemen. Het is half oktober. Met een stap hogerop ben ik op dit moment niet bezig.”