Oude mobieltjes verwerkt in schaatsmedailles

Daarmee volgt de bond het voorbeeld van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) dat op de Spelen van Rio al medailles uitdeelde die voor 30 procent uit gerecycleerd materiaal bestonden.

Tijdens drie grote schaatsevenementen zullen deze winter inzamelingsacties worden gehouden. Bezoekers kunnen hun oude mobiele telefoon inleveren. De edelmetalen die daarin verwerkt zijn worden gerecycled tot gouden, zilveren en bronzen medailles. "Onze schaatsfans kunnen straks zeggen dat de Nederlands kampioen een gouden medaille krijgt omgehangen, die is gemaakt van hun oude mobieltjes'', meldde Jeroen Kraaij, manager commerciële zaken van de KNSB.

Bij de NK afstanden, van 27 tot en met 29 oktober in Thialf, gaat de actie van start. Daarnaast kunnen mensen hun oude telefoons inleveren in alle KPN-winkels. Onder de deelnemers worden prijzen verloot. De eerste gerecyclede medailles worden uitgereikt tijdens de NK allround & sprint in januari. Op de Spelen van Tokio 2020 zijn de medailles ook gemaakt van edelmetalen uit gerecyclede mobiele telefoons.