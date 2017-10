Zidane rekent op vaste waarde tegen Spurs

De doelman miste zaterdag de competitiewedstrijd tegen Getafe nadat hij in een interland van Costa Rica een blessure aan het dijbeen had opgelopen.

2 / 2 2 / 2 Keylor Navas (links) tijdens een rondo op de training van Real. Ⓒ AFP

Navas voltooide maandag voor de tweede dag op rij een training en verwacht wordt dat hij de plaats weer inneemt van Kiki Casilla, die hem bij de 2-1-zege op Getafe verving. Real Madrid mist nog wel de zieke Dani Carvajal en de langer geblesseerden Gareth Bale en Mateo Kovacic.

De Spurs, die zaterdag met 1-0 wonnen van Bournemouth, missen in ieder geval de geschorste Dele Alli. Mousa Dembélé en Victor Wanyama zijn geblesseerd. De verdedigers Ben Davies en Danny Rose, die terug is na een zware blessure, zijn twijfelgevallen in de selectie van Mauricio Pochettino.