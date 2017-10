Drama voor Ierse koploper

Het dak van de hoofdtribune van het Turner’s Cross Stadium is ingestort.

De storm komt op een uiterst slecht moment voor Cork City, want dinsdag had het feest moet zijn.

De club had in het duel met Derry City genoeg aan een gelijkspel om voor het eerst sinds 2005 en de tweede keer ooit landskampioen te worden. Het duel moet nu echter worden verplaatst.

Cork City heeft een voorsprong van zes punten op nummer twee Dundalk, dat nog twee duels op het programma heeft staan. Cork City moet inclusief het treffen met Derry nog drie keer in actie komen.

Ierland heeft maandag te maken met mogelijk de zwaarste storm in de afgelopen vijftig jaar. Door de orkaan, is zeker één persoon om het leven gekomen in het land.