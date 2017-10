Mes in de rug van Tienpont

Tienpont kwam ruim een jaar geleden met AkzoNobel overeen dat hij een Volvo Ocean Race-campagne voor de multinational zou organiseren. Hij bracht met ervaren mensen om zich heen een team op de been, dat mee zou kunnen strijden om de winst in de meest prestigieuze Oceaanzeilrace. Steam Ocean BV, de managementorganisatie van en achter Tienpont, contracteerde de zeilers.

De verfgigant bleek na een managementwissel niet blij met de manier waarop Steam het sponsorgeld uitgaf. Naar verluidt wilde AkzoNobel meer geld aan Public Relations en minder aan het zeilen besteden. Tweevoudig America’s Cupwinnaar Tienpont ging daar niet mee akkoord. Naar nu blijkt heeft AkzoNobel de laatste twee maanden geen betalingen meer aan Steam verricht. In de overtuiging dat het uiteindelijk goed zou komen, bleef de boomlange Tienpont stoïcijns doorzeilen. Totdat AkzoNobel vrijdag het contract met Steam opzegde.

Niet alleen lieverdjes

Het chemische concern heeft gisteravond in allerijl een nieuwe schipper benoemd en probeert ook de rest van het oude zeilteam los te weken van Tienpont. De benoeming van Jackson als vervangende schipper zal door Tienpont als een mes in de rug worden beschouwd. Hij was het immers die de ervaren, zesvoudig deelnemer aan de race mee aan boord nam. Team Brunel-schipper Bouwe Bekking merkte al eerder op dat Tienpont niet alleen lieverdjes in zijn team had gekozen, maar ook mensen die met de ellebogen kunnen werken.

Jackson staat bekend als een ijzervreter die al drie keer eerder deel uitmaakte van een winnende boot. In zijn indrukwekkende carrière eindigde hij nooit lager dan de vierde plaats in de Ocean Race. Nooit eerder was hij schipper, meestal vervulde hij de rol van wachtleider, de plaatsvervangende schipper. Deze rol zal nu door de Braziliaan Joca Signorini worden vervuld.

Negatieve publiciteit

Eerder deze maand had de CEO van AkzoNobel, Thierry Vanlancker, nog zijn onvoorwaardelijke steun aan de campagne van Tienpont gegeven. Hij zal niet blij zijn met de golf aan negatieve publiciteit die de afgelopen dagen over het team heen kwam. De boot van de Nederlandse sponsor heeft nu geen enkele Nederlander meer aan boord. Of de benoeming van Jackson een einde aan het afbladderende imago zal maken, is maar de vraag.