'Er is een hoop te doen om Srna'

"Srna speelt al veertien jaar voor Shakhtar, staat symbool voor de club, is een grootheid, maar werd betrapt op doping”, zegt de Oekraïense Nederlander Evgeniy Levchenko, die gisteren een bezoek bracht aan het spelershotel. "Door een schorsing is Darijo er vanavond niet bij. Maar hij heeft in diverse media aangegeven dat er een fout is gemaakt door de dokter of iemand anders en hij de straf wil aanvechten. Er is een hoop om te doen.”