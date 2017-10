Talentboek: Ruben Spaargaren op weg naar Paralympics

Net terug van pittige toernooien in Canada en Brazilië had Ruben Spaargaren onlangs even tijd nodig om te herstellen van zijn jetlag. Maar niet te lang. Want wie als doel heeft voor het einde van dit jaar bij de beste 35 rolstoeltennissers op de wereldranglijst te staan, mag niet stilzitten.

„Ik moet mijn doel kunnen halen. Ik sta nu 39e”, zegt de Aalsmeerder. Op de nationale ranglijst staat hij tweede. Spaargaren kreeg een jaar of acht geleden een dwarslaesie als gevolg van een bloeding in zijn rug. „Tijdens de revalidatie heb ik rolstoeltennis ontdekt.”

Inmiddels is hij een topper in zijn sport. „Begin dit jaar haalde ik in Tarbes de finale van de Cruyff Junior Masters, het officieuze WK voor junioren. Het dubbelspel won ik.”

Spaargaren maakt deel uit van de selectie van de KNLTB en heeft Marc Kalkman als privétrainer. Hij heeft net zijn havodiploma gehaald en wil volgend jaar naar de Johan Cruyff Academy in Amsterdam.

Om hem financieel te helpen op zijn weg naar de internationale top (’Ik wil naar de Paralympics in 2020’) is de ’Stichting Ruben Spaargaren Tennis On Wheels’ opgericht. Daarnaast hoopt hij via Talentboek op donaties ter waarde van 1500 euro. „Ik moet mijn inschrijving en reiskosten voor internationale toernooien zelf betalen.”

Met uw donatie aan Ruben Spaargaren maakt u kans op één van de vele prijzen uit het Telesport Talent Prijzenpakket. Zoals een driedelige kofferset van Princess Traveller. Het zijn de koffers die de Nederlandse deelnemers straks gebruiken in Pyeongchang.

Kijk voor het prijzenoverzicht en de algemene voorwaarden op talentboek.nl. Daarnaast is het ook mogelijk Ruben Spaargaren structureel te ondersteunen. Neem hiervoor contact op met Talentboek.

Ga om Ruben Spaargaren direct te ondersteunen naar talentboek.nl, klik op Talenten en vul dan zijn naam in het zoekveld in.