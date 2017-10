Blaak: ’Supergaaf deze waardering’

„Echt supergaaf is deze waardering”, aldus de kersverse wereldkampioene wielrennen, die drie procent meer van de stemmen kreeg dan Tom Dumoulin.

"Ik kan het nog steeds niet allemaal bevatten wat die wereldtitel teweegbrengt. Voor mezelf, maar ook de reacties die ik meteen daarna heb gekregen, geven me het gevoel dat het een bijzonder WK was”, aldus de renster van Boels-Dolmans. „En dat ik meer stemmen krijg dan Tom zegt tevens dat we met het vrouwenwielrennen goed bezig zijn.”

Als winnaar van de Publieksprijs ontvangt Blaak van Corendon Vliegvakanties een geheel verzorgde vakantie voor twee personen in het luxueuze Marble Stella Maris Ibiza of Marble Ama Andalucia in de Spaanse Algarve.

Aan het einde van het jaar mag het publiek via telesport.nl uit de twaalf maandwinnaars de meest aansprekende sportprestatie van 2017 kiezen.