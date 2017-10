Porte dit jaar toch nog op de fiets

Tijdens de negende etappe van de Tour de France crashte Porte, één van de favorieten voor de eindzege, en liep daarbij een gebroken sleutelbeen en een bekkenbreuk op.

Eind augustus hervatte hij voorzichtig de training. "We zijn heel blij dat Richie voor het eerst sinds zijn crash in de Tour weer aan de start zal staan'', aldus ploegleider Fabio Baldato. "Hij krijgt zo de kans om nog wat wedstrijdritme op te doen."

"Ik kijk er ernaar uit mee te doen aan Japan Cup Cycle Road Race. Het is niet alleen een kans voor mij dit jaar nog kilometers te maken, maar het is ook mijn eerste mogelijk om in Japan te fietsen sinds 2013. Omdat ik sinds juli niet meer heb gekoerst, ga ik er zonder al te veel verwachtingen naar toe. Ik ben gewoon blij dat ik weer kan koersen dit jaar en ga me daarna focussen op 2018."