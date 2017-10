Froome ziet enorme uitdaging

"Elk aspect van de wielersport zal worden getest", sprak de viervoudig winnaar na de presentatie in Parijs.

Tom Dumoulin schudt als wereldkampioen de hand van Chris Froome, die brons veroverde tijdens het WK tijdrijden.

"Er is een gravelpad, er liggen kasseien, er zijn etappes waarin de wind een rol zal spelen en wrede bergetappes in de Alpen en Pyreneeën'', overzag de Brit van Team Sky het 3329 kilometer lange parcours.

"Het wordt in ieder geval een enorme uitdaging'', zei Froome, die mogelijk Tom Dumoulin als grootste uitdager tegenover zich krijgt. De Tourdeelname van de Limburger is nog niet zeker.

Froome wees de rit naar Alpe d'Huez aan als koninginnenrit. ,,Er liggen 5000 hoogtemeters in, een loodzware klus. Maar de eerste ritten in het westen van Frankrijk zijn al gevaarlijk vanwege de wind daar. Ook in de kasseienrit wordt het oppassen.'' Met een knipoog: ,,Misschien moet ik Parijs-Roubaix gaan rijden.''

