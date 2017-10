Shakespeare ontslagen bij Leicester

Feyenoord weet wat de opdracht is in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk. “Willen we nog iets bereiken in Europa, dan moeten we winnen“, zegt trainer Giovanni van Bronckhorst. Na de nederlagen tegen Manchester City (0-4) en Napoli (3-1) is Feyenoord nog altijd puntloos in groep F van het belangrijkste Europese bekertoernooi.