Spraakmakende start in NBA

Het leek een match made in heaven, de band tussen superster LeBron James en Kyrie Irving. Het tweetal leidde Cleveland in 2016 naar de felbegeerde NBA-titel, door het ongenaakbaar geachte Golden State Warriors na een 3-1 achterstand nog te verslaan: 4-3.

Na de verloren eindstrijd van afgelopen seizoen tegen diezelfde Warriors had Irving genoeg van een rol in de schaduw van James. De vaardige point guard vroeg een zogenaamde trade aan bij de clubleiding en werd uiteindelijk geruild met Celtics-vedette Isaiah Thomas. Alsof het zo moest zijn staan James en Irving vannacht bij de seizoensouverture dus direct tegenover elkaar.

Kyrie Irving Ⓒ Hollandse Hoogte

Hoe zwaar het vertrek van Irving zal wegen, is nog de vraag. Thomas is nog maanden geblesseerd, maar Cleveland versterkte zich de afgelopen periode ook nog met ‘oudgedienden’ Derrick Rose (New York Knicks) én Dwyane Wade (Chicago Bulls), de man met wie James eerder grote successen vierde in dienst van Miami Heat.

In Amerika wordt opnieuw rekening gehouden met een uiteindelijke finale tussen de Cavaliers en Golden State Warriors, dat al zijn sterspelers binnenboord heeft gehouden. Voormalig superster Michael Jordan ging zelfs heel ver: “Er zijn een of twee geweldige ploegen, de overige 28 teams zijn rommel”, aldus Jordan, zelf eigenaar van Charlotte Hornets, in het blad ‘Cigar Aficionado’.

Alle ogen zijn komende nacht ook gericht op het spelen van het volkslied. Verschillende American Football-spelers knielden de voorbije weken uit protest tijdens het volkslied, tot woede van president Trump, die eerder al in de clinch lag met Golden State-vedette Stephen Curry en James.

Valt er dan, buiten die twee zo vaak genoemde teams, op sportief gebied helemaal niets te beleven? Allesbehalve, dankzij een doldwaze zomer vol topdeals.

Een kleine indicatie: Oklahoma City Thunder hoopt de top opnieuw aan te vallen, met grootverdiener Russel Westbrook en de aangetrokken sterren Carmelo Anthony (New York Knicks) en Paul George (Indiana Pacers).

Boston Celtics versterkte zich naast Irving met Gordan Hayward van Utah Jazz, terwijl Los Angeles Clippers-vedette Chris Paul topschutter James Harden vergezelde bij Houston Rockets, komende nacht tegenstander van Golden State Warriors.

Het toch al getalenteerde Minnesota Timberwolves heeft er met Jimmy Butler (Chicago Bulls) en Jeff Teague (Indiana Pacers) nog twee spelers van formaat bij gekregen. Ook van toptalenten als Ben Simmons en Markelle Fultz (Philadelphia 76ers) en Lonzo Ball (Los Angeles Lakers) wordt veel verwacht.

Maar dat de druk opnieuw bij het sterrenensemble van Golden State Warriors ligt, is opnieuw wel duidelijk.