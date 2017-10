Sjarapova snel onderuit bij rentree in Rusland

De dertigjarige tennisster uit Rusland verloor in de eerste ronde van de Kremlin Cup in Moskou van de Slowaakse Magdalena Rybarikova. Het werd 7-6 (3) 6-4.

Het was voor Sjarapova haar eerste wedstrijd in Rusland dit jaar. Ze ontbrak lange tijd in het tenniscircuit vanwege een dopingschorsing.

Zondag won Sjarapova nog het Tianjin Open. Dat betekende haar eerste WTA-titel in twee jaar tijd. Op de wereldranglijst steeg de vijfvoudig grandslamkampioene daardoor naar de 57e plek.