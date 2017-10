Nadal niet op tijd fit voor toernooi in Basel

"Na mijn terugkeer uit Shanghai heeft mijn dokter me in Spanje onderzocht. Hij stelde een overbelasting aan mijn knie vast, een probleem waar ik tijdens het toernooi in Shanghai al mee kampte. Ik heb nu een beetje rust nodig", aldus Nadal, die in China de finale haalde en daarin verloor van de Zwitser Roger Federer. Een week eerder schreef Nadal wel het ATP-toernooi van Peking op zijn naam.

Federer is wel van de partij in Basel. De mondiale nummer twee won het evenement in zijn thuisstad al zeven maal.