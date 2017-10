Van Bronckhorst: 'Keuzes niet onverantwoord'

"Het is logischer om met Jørgensen te beginnen dan hem pas later te brengen", verklaarde Van Bronckhorst tegenover Veronica. "We zitten ten slotte in de situatie dat we moeten winnen. We hebben geen onverantwoorde keuzes gemaakt door deze spelers op te stellen", aldus de coach.

Risico

Naast Jørgensen verschijnt ook Bart Nieuwkoop namelijk aan de aftrap bij Feyenoord. "Hij is geen risico", zegt Van Bronckhorst. "We hebben gekeken naar wat Bart getraind en gespeeld heeft, en dat ziet er goed uit."

Jens Toornstra zit op de bank, terwijl Sofyan Amrabat op het middenveld speelt. "Dat is vooral om de aanvallende impulsen van Shakhtar te stoppen", verduidelijkt Van Bronckhorst, die zegt nog niet bezig te zijn met de topper tegen Ajax van zondag. "De topwedstrijden komen heel snel achter elkaar, maar dat is ook de situatie waarin we willen zitten."

Volg hier het Champions League-duel tussen Feyenoord en Shakhtar Donetsk van minuut tot minuut via onze uitgebreide livewidget.