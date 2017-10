Hongarije zet bondscoach op straat

Hongarije kwam in groep B niet verder dan de derde plek achter Europees kampioen Portugal en Zwitserland. De ploeg blameerde zich in juni met een 0-1-nederlaag tegen Andorra. De Hongaarse ploeg won het laatste kwalificatieduel in oktober met 1-0 van de Faeröer Eilanden, maar de Hongaarse fans gaven de Duitse trainer een oorverdovend fluitconcert.

Storck was sinds juli 2015 bondscoach van Hongarije. Hij was na Lothar Matthäus de tweede Duitse bondscoach van het land. Hij plaatste zich met Hongarije voor het EK van 2016 in Frankrijk, waar de ploeg in de achtste finale werd uitgeschakeld door België.