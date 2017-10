Heracles meerdere weken zonder Darri

De aanvaller, die zondag in de thuiswedstrijd tegen Vitesse (1-1) uitviel, heeft een scheurtje in zijn hamstring. Dat meldt de eredivisionist op de clubwebsite.

Darri liep de blessure op tijdens een sprint. Onduidelijk is hoe lang de kwetsuur de 23-jarige aanvaller aan de kant houdt. "Het is lastig om daar een exact aantal weken op te plakken'', zegt trainer John Stegeman, die met Heracles de twaalfde plaats in de eredivisie bezet en zondag op bezoek gaat bij koploper PSV.