Van der Wiel krijgt clubicoon als trainer

De oefenmeester uit Uruguay is de vervanger van Massimo Rastelli, die dinsdag werd ontslagen na een teleurstellende start in de Serie A.

López was in 2013 en 2014 ook al trainer van Cagliari. Hij voetbalde ook twaalf jaar in het eerste elftal van de club uit de hoofdstad van Sardinië.

Cagliari haalde slechts zes punten in de eerste acht competitiewedstrijden. Van der Wiel arriveerde eind augustus met een trainingsachterstand bij zijn nieuwe club. Hij had zondag een basisplaats in het verloren duel met Genoa (2-3). De ex-Ajacied werd bij een achterstand van 0-2 in de rust gewisseld.