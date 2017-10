Opmerkelijk: Deense vrouwen willen kwalificatieduel niet spelen

De speelsters van Denemarken willen niet spelen omdat ze een conflict hebben met de Deense voetbalbond over de betaling. De bond heeft Zweden woensdag laten weten dat de wedstrijd niet door zal gaan. "Dit is een historisch slechte dag voor het vrouwenteam en voor het Deense voetbal in het algemeen", zei Kim Hallberg, voorzitter van de Deense bond.

Betreurenswaardig

"Het is betreurenswaardig, maar ook bizar dat we in een situatie zijn terechtgekomen waarin de speelsters niet willen spelen. Wij hebben hen betere voorwaarden geboden en hen uitgenodigd voor een nieuw gesprek."

De Deense speelsters kwamen maandag niet opdagen voor de training. Ze eisen hoger salaris. Vorige maand liepen de spanningen zo hoog op, dat de verliezend EK-finalist afzegde voor het oefenduel met Oranje. Afgelopen zomer stonden beide landen nog tegenover elkaar in de finale van het EK. Nederland won toen met 4-2. Kort voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Hongarije bereikte de Deense bond DBU alsnog een principe-akkoord met de internationals over hun arbeidsvoorwaarden, maar nu blijkt er toch geen akkoord te zijn.

Duel met Kroatië op losse schroeven

De DBU heeft ook wereldvoetbalbond FIFA ingelicht dat de wedstrijd niet doorgaat en wacht nu hoe af hoe de FIFA hierop zal reageren. "We weten nog niet de gevolgen zijn, maar hoe dan ook, is dit een enorm verlies voor het Deense vrouwenvoetbal", zei Hallberg. De Deense voetbalsters spelen volgende week een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Kroatië , maar het is ook onzeker of die wedstrijd nog door kan gaan.